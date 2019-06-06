108輛地表最強戰車！ 路透：美擬售台626億軍武

2019-06-06 06:22

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》引述知情人士報導，美國準備對台灣出售價值超過20億美元（約新台幣626億元）的M1A2艾布蘭戰車和其他武器，此舉可能會激怒北京，世界兩大經濟體之間的貿易戰將再度升級。

《路透》報導，這4名不願透露姓名的消息人士指出，有關軍售的提案非正式通知已發送給美國國會。消息人士說，這項軍售案擬售包括108輛通用動力公司（General Dynamics Corp）製造的M1A2艾步蘭戰車（Abrams），價值約20億美元，以及反戰車彈藥。

2名消息人士表示，國會通知包括各種反戰車彈藥，包括409枚雷神公司（Raytheon Company）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的標槍飛彈，價值高達1.29億美元。此外，其中1名消息人士透露，國會通知還包括價值高達2.99億美元的1240枚拖式（TOW）反戰車飛彈，以及價值高達2.23億美元的250枚刺針飛彈。

報導提到，台灣一直想要更新其現有的美製戰車，其中包括M60巴頓戰車（Patton）。

M1A2艾步蘭戰車號稱「地表最強戰車」，重量約70噸，比我國陸軍現役的勇虎戰車還重20噸。

上週，五角大樓宣布將34架可進行海上偵查的「掃描鷹」（ScanEagle）無人機，出售給馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等南海周邊國家，共斥資6700萬美元（約新台幣21.3億）。這些無人機將提供更大的情報收集能力，將可能會遏制中國在南海地區的活動。

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