回應朱質疑 吳敦義：總統候選人產生後就會端出戰略

2019-06-05 16:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人朱立倫昨日質疑黨中央沒有2020選舉的總戰略，國民黨主席吳敦義今天在中常會上回應，目前黨的總統候選人尚未出爐，只要確定人選出線之後，黨中央就會端出具體戰略。

國民黨發言人歐陽龍指出，有關朱立倫的批評，吳敦義在中常會上表示，目前國民黨還在進行初選，必須等到黨的候選人產生後，黨中央才會一起對外宣布並實施選舉整體戰略，與總統候選人一起推動。

歐陽龍並轉述，許多中常委發言都對黨內初選競爭感到憂心，呼籲初選後全黨一定要團結一致，共同支持出線者。

此外，歐陽龍指出，對於內政部昨日發函通知「不予許可」吳敦義申請登陸參加「國共論壇」，而非總統府來函告知，多位中常委今日發言為吳敦義抱不平，也替國民黨受辱而不滿。

歐陽龍表示，依照國家機密保護法，涉密人員出境申請案的准駁應由總統府的人事處通知，先前國民黨副主席、前總統府秘書長曾永權的出境申請案件，就是由總統府人事處簽核回文，這次吳敦義的申請案件竟然是由內政部發來處分書，所謂處分書應該是犯了什麼規定或法律，才要寄發處分書，吳敦義只是申請參加「國共論壇」，希望總統府審核通過，府方竟然置身事外，交待內政部移民署一個科員回函，完全不對等的方式，是在羞辱吳敦義與國家體制。

他並說，「國共論壇」已經確定停辦，將延遲到明年總統大選過後。

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