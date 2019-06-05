呼應郭支持「手機民調」 王金平：民進黨行我們也行

2019-06-05 11:57

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統初選民調即將進行，並首度納入50%手機民調，國民黨總統初選參選人王金平今天表示，既然競爭政黨已這樣做，國民黨應該也可以比照辦理，間接呼應同黨初選對手、鴻海董事長郭台銘主張。

王金平上午出席師大校慶慶祝大會，接受媒體聯訪時表示，民進黨已採用手機民調，國民黨應該可以比照，「人家可以辦當然我們也可以」，是非對錯很難講，但既然競爭政黨已經這麼做了，國民黨事實上也可以考慮、採用。

被問到媒體民調顯示，王金平是四位國民黨參選人中唯一上升的、韓國瑜則大幅下滑；王金平回應「我不是常講嗎？我的民調穩定中成長，大家應該感受得到」，他指出，國民黨應該推一個真正強的人，不宜見得民調為準，而要從各方面考量，包含民進黨最怕的是誰？國民黨最強的人。記者追問，是最怕你嗎？王笑回：「我不知道」；記者又問「他們不怕韓、可能怕你？」王又笑回：「這是你講的，謝謝你」。

同樣表態角逐國民黨總統初選的前新北市長朱立倫，昨天與國民黨「五人提名協調小組」會面時問到黨中央2020戰略；王金平對此表示，國民黨中央應該有規劃也說不定，也可能都沒有想法，這他不知道，但黨本來就要有個大戰略，從各種跡象看來，也應該看得出民進黨的大戰略是什麼。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法