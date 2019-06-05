藍營初選搶頭香 周錫瑋繳交500萬元選務作業費

2019-06-05 13:56

〔記者施曉光／台北報導〕配合黨中央規定六日之前必須繳交選務作業費500萬元，國民黨總統參選人周錫瑋今天下午來到黨中央，自稱是來「報名」初選，他除了向組發會繳交一張300萬元、一張200萬元的支票外，還自己加碼交出一份「承諾書」給黨中央，承諾自己絕對會保持風度，乾淨參選，肯定對手優點，自己與團隊絕對不會攻擊對手，若最後未獲提名，也會全心全力輔選出線者，如果違反承諾，他願意受黨的最嚴厲制裁。

周錫瑋表示，這份承諾書象徵他希望能在黨內建立一個團結、合作以及君子之風的風氣，他並希望目前幾位參選人「王不見王」的問題必須解決，因此已經與兩位參選人見面溝通過，未來還有另外3位也會逐一拜訪。

周錫瑋強調，6位參選人應該可以考慮共乘鴻海董事長郭台銘的私人飛機相談，如果沒有談出共識，飛機就不要下來，他認為，大家只要多見幾次面，一定會談出結果，而且他相信所有參選者都有胸襟與氣度，如果大家彼此不能截長補短，分進合擊，國民黨明年勝選的機會就不大。

對於郭台銘、王金平都認為民調可以納入手機，周錫瑋說，能夠反應真實民意，就是最正確的方式，他很早以前也贊成納入手機民調，而且還主張不只舉辦政見發表會，應該還要有非辯論型式的政策討論會。

周錫瑋還說，民進黨即將辦理初選民調，只要更改軟體程式或樣本母體的輸入，都會影響最後民調結果，他呼籲民進黨對外公開母體抽樣方式，如果民進黨的民調方式可以公開、公正、公平，沒有任何做假，未來國民黨也可以學習。

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