為韓國瑜抱屈 周錫瑋：會幫兄弟擋子彈

2019-05-28 20:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚參加兩岸企業家高峰會晚宴，與另一國民黨總統初選參選人周錫瑋不期而遇，周錫瑋受訪時強調，他會幫韓國瑜擋子彈。

韓國瑜今晚到高雄國際會議中心，出席第三屆兩岸人文名家論壇暨新時代兩岸人文企業家高峰會晚宴，看到前台北縣長周錫瑋也現身會場，韓國瑜表示嚇了一跳。

韓國瑜致詞時強調，他上任後，高雄有很大變，今年1至4月，來高雄的考察團多達108個，去年一整年只有90多個，前幾天有一個新加坡7人參訪團來高雄，其中2人已在高雄置產。

韓國瑜並未接受聯訪，反倒是周錫瑋侃侃而談，他說，其實他昨天也在高雄，在愛河走了一段，但沒跟韓國瑜講。

周錫瑋替韓國瑜抱屈說，這段時間韓國瑜被抹黑攻擊，很辛苦，他也走過這段苦的日子，能夠體會，他強調選舉沒有必要攻擊別人，尤其傷害到佳芬姐跟韓冰。

媒體發現周錫瑋在台上跟韓國瑜咬耳朵，到底聊些什麼？周錫瑋透露，他告訴韓國瑜說，他會與黨內同志逐一聊聊天，接下來大家都要王見王，「這段時間可能是你人生中最痛苦時間，也是最黑暗時間」、「我會一直站在你旁邊做你兄弟，我一定會出來幫你擋子彈，幫你講一些該講的話」。

周錫瑋強調，黨內同志如果攻擊韓國瑜，他已承諾，第一，絕不會攻擊黨內同志；第二，如果初選沒有勝出，一定全心全力輔選黨內提名的人，希望黨內其他參與初選的人，都要有這樣的承諾。

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