國民黨2020選舉艱難 周錫瑋：贏的機率一半

2019-05-23 12:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統提名協調小組今天會見前台北縣長周錫瑋，說明初選提名作業時程及辦法。周錫瑋坦言，國民黨2020選舉非常艱難，贏的機率是一半，尤其台北市長柯文哲參選與否是關鍵因素，希望黨內團結一致，參選人間彼此多溝通。

周錫瑋表示，初選過程必須把參選人的政策、理念、品格及能力讓所有人民了解，初選制度應公平透明，建議民調由黨中央做，公開並全程錄音、錄影。此外，現階段已發生候選人彼此間批評黨內同志的事情，希望未來黨中央制止。當年高雄市長韓國瑜競選立委時，就是因為批評其他黨內同志，後來受到處分。他呼籲各位參選人欣賞黨內同志優點，初選結束後，大家團結一條心，由所有參選人組成最強的競選團隊。

周錫瑋坦言，國民黨2020選舉非常艱難，贏的機率是一半，他不認為民進黨執政做得差，國民黨就有絕對的把握可以贏，尤其柯文哲參選與否是重大影響因素，希望國民黨團結，參選人有君子風度，彼此不要變成敵人和仇人，共同推出人民最信任的候選人，才是國民黨2020致勝的唯一關鍵。

周錫瑋強調，他會簽下一份承諾書，內容包含2個重點，第一，在初選過程欣賞黨內同志的優點 ，不會批評攻擊黨內同志，如有違反，他願意受黨內最嚴厲的制裁；第二，如果他勝出，希望黨內其他競選同志給予支持，如果他不是第1名，他願意接受黨中央的指派，到任何地方、做任何事情，從初選結束到明年的1月11日，他將貢獻全部的時間、資源及能力，助國民黨打贏選戰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法