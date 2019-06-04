打「政績牌」爭取支持 蔡英文：不二選擇只有蔡英文

2019-06-04 17:59

〔記者方志賢／高雄報導〕力拚連任的總統蔡英文今下午到高雄三鳳宮參香，並打「政績牌」爭取支持，她說3年多任期，把所有力量集中在顧主權，並做好國防自主、外交成功兩件事，她也向鄉親喊話，「2020要選擇獨立自主的現狀」、「不二選擇只有蔡英文」。

蔡英文今下午由總統府秘書長陳菊及行政院副院長陳其邁等人陪同，到高雄三鳳宮參香，熱情支持者擠爆現場，民眾爭相與蔡英文握手、拍照，展現高人氣。

蔡英文致詞表示，3年多來，最重要的工作是顧台灣主權，「但顧主權不能只喊口號，而是要做好兩件事，第一國防要自主、第二外交要成功，讓很多國際朋友共同支持我們。」

蔡英文說，過去3年把所有力量集中在這裡，現在國軍戰力已形成，國防自主，國防重要武器自己研發、製造，國際很多朋友看見台灣人有決心，他們也來幫助台灣，如今台灣國艦國造，國防自主，進度非常快，過幾年就可看到台灣自製的潛艦。

蔡英文表示，國際上很多朋友，當台灣被打壓時，他們會站出來說台灣是自由民主國家，一定要守住台灣，才能守住民主自由，「而台灣已不僅是台灣人的台灣，而是世界的台灣，因為台灣為世界守住民主自由最前線。」

蔡英文表示，2020選舉要展現全民意志，「2020選舉是要選擇台灣獨立自主的現狀，還是要被迫走向被統一的道路」，她說這項選擇是不是很清楚？而讓民主自由的生活方式繼續下去，讓世世代代台灣人對未來有完整的選擇權。

蔡英文強調，選擇台灣主權、民主自由，讓國際上的人看重台灣，並認為台灣人是值得尊敬，她最後懇請鄉親在黨內初選、總統大選支持她，與她一起走向世界！

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