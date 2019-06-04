網傳楊秋興是林義守「食客」林義守澄清並提告

2019-06-04 12:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕針對網友在臉書PO文，指「前高雄縣長楊秋興在義联集團擁有大坪數辦公室，且月領10萬元乾薪，甚至要他去找高雄市長韓國瑜，協助義大處理一些建照核發下來」等事宜，義联集團董事長林義守今天發聲明強調，此與事實不符，已委請律師提出刑事誹謗罪告訴，以正視聽。

林義守在聲明中指出，他本人及義联集團均未曾聘任或僱用楊秋興擔任任何職務，未曾支付楊任何薪資或乾薪，也未曾提供其任何辦公室或辦公場所，更無「讓楊去找韓，給他一些局處首長名單並且要他保證把義大一些建照核發下來，而且可能也提了3700這個數字」情事。

聲明指出，署名廖永發、賈文鐸、William Chase、梁國軍、Henry Jim、蔣臨沂、Shieh Tyng Chau、Neo Lee、周亮儒、李麗子者，陸續於民國108年6月1日、2日在臉書PO文散佈所謂：「楊秋興會背離韓國瑜，我南部球友說是因為他是林義守的『食客』之一，在義大有60坪大的辦公室，月領10萬元乾薪，林義守與王金平幫助韓勝選後，讓楊去找韓，給他一些局處首長名單並且要他保證把義大一些建照核發下來，而且可能也提了3700這個數字」等情，全非事實，純屬憑空捏造，其等所為已嚴重毀損他本人及義联集團之名譽，明顯涉犯刑法誹謗罪，他已委請林慶雲律師依法對其等提出刑事誹謗罪之告訴。

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