「Yes, I do很噁心」 楊秋興籲韓國瑜退初選

2019-05-25

〔記者葛祐豪、李雅雯／綜合報導〕前高雄縣長楊秋興昨再批韓國瑜講「Yes, I do」這番話很噁心，呼籲韓退出國民黨總統初選；韓國瑜則回應：「大家還是好朋友。」楊秋興昨已請辭高市府兩岸工作小組副召集人，韓國瑜表示將慰留。

請辭兩岸小組副召 韓表示將慰留

由於楊秋興轉向挺郭，鴻海董事長郭台銘昨天受訪說，楊秋興是在八八水災作慈善捐助期間所認識，對於楊秋興和韓國瑜的恩恩怨怨，沒有介入、也不了解。他跟韓國瑜只見過兩次面，一次到高雄談投資、一次在香港，儘管他和韓國瑜的哥哥曾同班六年，對韓國瑜的印象就是他能夠在高雄市打贏選舉的英雄精神，韓國瑜是幫助國民黨的一個功臣，對他的印象僅止於此。

楊秋興前天證實資深媒體人黃光芹的爆料，指當初是韓國瑜主動找他，盼他擔任「副市長兼秘書長」，最後卻變成他「求官」，而韓國瑜「完全不幫我講一些話，很不厚道」。

楊秋興昨接受電視訪問時，再吐苦水說，很後悔當初幫韓國瑜輔選，聽到韓國瑜對國民黨黨內初選徵召喊出「Yes, I do」這番話很噁心，呼籲韓退出初選。

韓國瑜昨早受訪時回應「尊重」，指當初自己徵詢很多在中國有創業的台商，楊秋興很關注這塊，盼能服務廣大台商，「所以他擔任兩岸工作小組副召集人，我們有交換意見，他對這個工作興趣很高」。

媒體追問，可是楊秋興說你沒替他說話？韓國瑜回說，我跟楊談完後，他主動說希望接兩岸小組，他對兩岸這塊有興趣，「至於之前的我就不再表述了」。

韓國瑜說，大家還是好朋友，而且都在高雄，「楊縣長有意見隨時可來找我」，尤其現在台商惶惶不安，楊秋興可以有很大發揮。韓昨天下午又說，自己兩週前和楊秋興見面、握手，互動非常好。

楊秋興連番重砲後，昨天下午傳出他已請辭高市府兩岸工作小組副召集人，高雄市新聞局長王淺秋證實，已收到楊的辭職信，但韓國瑜予以慰留，指有許多台商兩岸交流事宜，仍盼楊一起努力。

楊秋興強調，早在數星期前就有意辭職，並非一時之氣，因擔心自己才能有限，耽誤兩岸工作而請辭。

前高雄縣長楊秋興昨再批韓國瑜講「yes, I do」這番話很噁心，呼籲韓退出國民黨總統初選。（資料照）

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