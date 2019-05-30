義联大湖開發案卡關 林義守宣布暫緩集團百億投資案

2019-05-30 17:18

〔記者蘇福男／高雄報導〕義联集團百億投資「大湖工商綜合區開發案」，遭高雄市政府提報變更回復為農業區，並經內政部都委會通過，義联集團創辦人林義守今天下午召開記者會，宣布義大水上樂園等集團重大投資案暫緩，並呼籲政府不要阻擾有心想投資台灣的商人。

義联集團將暫緩的投資案，包括義大水上樂園、觀光酒莊、休閒Villa、天悅景觀高塔、高空纜車和義大屏東醫院等，估計總投資金額達358.5億元，至於義享天地A館開發案因已接近完工，仍預計第4季營運。

義联大湖工商綜合區開發案前身為「新瑞都案」，基地約有2.4萬坪，義联集團於去年8月購得土地與開發權，擬投資110億元，興建科技廠辦大樓，總樓地板面積8萬餘坪，地下室為大型科技物流中心，貨櫃車可直接進出與高雄港銜接，目標鎖定電子元件廠進駐，全案與附近南科及路竹科學園區結合，搭配購物、住宿等形成全新的科技城。

經濟部商業司原本今年3月20日要召開變更開發人審查會，但內政部都委會依據高雄市政府提案，在審查前一天（3月19日）決議將土地恢復成農業區，令義联集團感到錯愕。

高雄市都發局表示，該案是1997年取得開發許可，應在2001年完成，但當時的業主新瑞都無力續建，並積欠板信商銀鉅額資金，之後由板信資產公司承接，義聯集團去年以8.73億元取得，全案因逾期開發導致建照、雜項執照都失效，依法應恢復為原來的農業區，並建議重新申請新案。

林義守今天下午3點在義联集團總部召開記者會，宣布因大湖開發案遭卡關，義大水上樂園等集團重大投資案將暫緩，他說，韓國瑜當選高雄市長後，經營團隊曾在今年1月7日拜訪高雄市政府，向韓報告該投資案，響應韓市長的拚經濟政策，韓除當面嘉許，並表示高市府會全力配合，未料14天之後，高市府竟未與投資者義联集團隆元公司協商及知會下，逕自發函向內政部都委會提請續審大湖開發案，以致工商綜合區最後變更回復為農業區。

林義守說，他作夢也想不到大湖開發案會因此遭卡關，令他對政府感到心灰意冷，他表示，此投資案可創造高雄1.1萬個工作機會，他一直沒機會跟韓市長討論此案，對於韓積極爭取總統大位，林不願表示意見，他說自己是企業界，企業要遷就政府發展經濟，他並呼籲政府不要阻擾有心想投資台灣的商人。

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