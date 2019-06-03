韓國瑜造勢中媒遮光光 林昶佐：靠馬賽克發大財嗎？

2019-06-03 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前我國的國旗驚喜地出現在美國空軍官校的畢業典禮上，還與美國總統川普同框，「國軍的榮耀也被世界看見」。與此同時，韓國瑜在凱道造勢活動滿場處處是國旗，但中國媒體轉播的畫面上，原本的國旗全都蓋滿馬賽克。時代力量立委林昶佐表示，兩相比較「誰是敵，誰是友，大家心知肚明」。他還表示：「自己的畫面被馬成這樣，連屁都不敢吭一聲？要靠馬賽克發大財嗎？」

林昶佐今日在臉書上表示，上周末的造勢活動，「有人看了覺得要亡國，有人看了覺得會亡黨；有人要粉身碎骨，也有人要死而後己。連中國媒體也一起崩潰，報導畫面鋪上滿滿的馬賽克」，與白宮在Instagram上面發布的照片相較起來，「總統川普與包括台籍官校畢業生在內合照，各國國旗並列，沒有馬賽克，現場還唱名台灣。」

林昶佐指出：「中、美兩國對台灣的態度，誰是敵，誰是友，大家心知肚明。」

林昶佐指出：「看到中國媒體動不動就對台灣畫面打滿馬賽克，負責任的政治人物應該思考如何跟國際社會站在一起，要求中國進行『自由開放』的政治與市場改革，才能保障台灣公平的商業利益以及自由的生活方式；而不是只想喊一些『九二共識』、『發財外交』的空話幹話來欺騙人民、呼嚨國際社會。而且，自己的畫面被馬成這樣，連屁都不敢吭一聲？要靠馬賽克發大財嗎？」

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