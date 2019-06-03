藍營議員嗆問挺韓凱道人數 柯文哲：我是無辜的

2019-06-03 15:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕挺韓團體6月1日在凱道舉辦大會師活動，主辦單位宣稱現場湧入逾30萬人，外界質疑人數灌水，但台北市警方卻罕見未統計人數。今天下午台北市議會進行市政總質詢，藍營北市議員要求台北市警察局長陳嘉昌說明此次未統計的原因，「是上面給壓力？還是誰在背後搞小動作？」台北市長柯文哲直呼自己是無辜的。

柯文哲下午赴議會市政總質詢，議員戴錫欽提問，過去包含紅衫軍、反服貿等大型集會遊行，警方事後都會公布與會者約略人數，為何這次突然決定不統計了，「有沒有來自市長的壓力？」

只見柯文哲瞪大眼猛搖手，強調自己沒有涉入此事，警察局長陳嘉昌也數度說，是他下的決定，他做的決定自己負責，沒有市長的壓力，更沒有警政署的壓力。

戴又追問，當初申請人數是一萬，但警方總有預估參與人數，否則要如何進行警力配置。豈料，陳嘉昌雖坦言預估人數不只一萬，卻不願鬆口實際數字。戴隨即要求時間暫停，要給陳嘉昌時間把答案想出來，兩人僵持議場上，一旁的柯文哲則苦笑說「我是無辜的。」

陳嘉昌最後也僅說預估人數比實際人數還少，頻說是否可私下向議員報告就好。

戴錫欽聞此點破，陳嘉昌稱這次以勤務、治安為主，因此沒有統計，如今又說預估人數比實際人數還少，顯然心裡有底，否則怎知道差別，這又不是國家機密，是否想太多，加上欲言又止，才會讓大家懷疑。

陳嘉昌求饒表示，「勤務已經結束了，希望不要引起紛爭」，讓戴不滿嗆問「意思是我質詢你會引起爭議嗎？」

柯文哲出面打圓場表示，「哎呀，局長想太多了啦，如果有困難，以後就訂個原則，應該是以後不對外公布，但內部資料還是會有」，但他接著又碎念「問題是我們的保密太爛了，一定會洩漏出去。」

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