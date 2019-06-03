韓國瑜稱為中華民國粉身碎骨 柯P：「太雞皮疙瘩」

2019-06-03 14:40

〔記者郭安家／台北報導〕高雄市長韓國瑜上週六凱道造勢說「要為中華民國粉身碎骨」，台北市長柯文哲昨回「中華民國不要粉身碎骨就好了」。柯今赴議會市政總質詢被台北議員戴錫欽詢問為何要那樣說？柯回應，太雞皮疙瘩，台灣社會還是要平常心文化；對於自己是否參選2020？柯說，不一定，如果穩定、台灣「可以還好」，何必蹚渾水。

被問到與韓國瑜是否還有交情？柯文哲表示，沒有交惡、還好；談到柯、韓終需一戰，柯則說，「到時候再講，我還在思考，等雙方確定再講」，台灣這局面不是正常國家該有選項，這都怪怪。

戴錫欽也追問柯文哲「你會確保這場選戰是君子之爭，不口出惡言抹黑、栽贓？」柯回應，這兩次選戰看很清楚，他不具備抹黑別人能力，他沒辦法搞這些。

在戴錫欽詢問下，柯文哲也評論，指韓國瑜犯了戰略上錯誤，就是讓民眾期望值太高，這樣會危險；並認為韓的話講太多，要低調一點。戴錫欽反虧柯，所以柯市長自己邏輯是，壓低民眾期待，低調一點？柯回說，他每天正常做事，不要管外面，有些事情要時間到等成績，就像台大醫院不需要廣告，仍是全台最好的醫院。

另一方面，戴錫欽也提到高雄市議員今質詢韓國瑜，要求官員離開議事廳；柯文哲則認為不恰當，但官員是很高興；並指一般來講市長不可能什麼事情都曉得，有些細節還是要官員補充。柯說，「常常議會什麼怪事都有，不要理他就好」。

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