韓稱要為中華民國粉身碎骨 柯酸：中華民國不要粉身碎骨就好了

2019-06-02 09:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨出席凱道造勢活動，喊話為了中華民國，粉身碎骨在所不惜，台北市長柯文哲今天出席市長獎頒獎典禮前接受媒體聯訪，被問及怎麼看昨天韓國瑜的高人氣，他不以為意表示，韓的民調本來做起來就很高，也不意外，還大笑：「中華民國不要粉身碎骨就好了。」

聽到有韓粉抱怨昨天下大雨，現場卻買不到雨衣、礦泉水，指責都是柯文哲害的。柯文哲則是笑說，天要下雨，不能算他的吧。

不過，柯文哲談到國民黨初選是不是就是韓國瑜出線時表示，不曉得，反正還有一個月，就慢慢等吧。

對於韓國瑜高喊不要凱子外交，要發財外交。柯文哲說，那韓國瑜要說明啊，「發財外交是什麼我也不知道」，隨後更酸韓國瑜：「所以他是主張把外交部併入外貿協會嗎」。

媒體也問柯，先前美麗島電子報董事長吳子嘉爆料有「婚外情」，但似乎完全無損於韓國瑜的人氣，柯文哲認為，台灣整個社會形勢，會越來越接近西方，這種屬於私人的事情，大眾會越來越不介意，記得法國還是北歐，非婚生子女的比例越來越高，也許整個台灣社會形勢會越來越西方化。所以吳子嘉助選韓國瑜也不至於，只是影響會越來越沒這麼大。

國會政黨聯盟主席妙天是這次活動的最大金主，柯文哲說，常常宗教界就是人人好，所以對妙天來講就是人家拜託就幫忙，也不是一定怎麼樣，大部分宗教界就是與人為善，就把它當成一個重要的贊助商就好了。

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