批韓國瑜愛呷假細意 阿扁：誰是未來總統言之過早

2019-06-02 23:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在韓粉簇擁下到凱道造勢，但前總統陳水扁批韓國瑜「愛呷假細意」，雖然這場造勢成功，但要此論斷韓國瑜就是未來總統，未免言之過早。

陳水扁今晚在與友人的line群組指出，韓國瑜愛呷假細意，市長位子還沒坐穩，就吃碗內看碗外，6月1日這場凱道舉辦為拉抬黨內初選民調的造勢大會，基本上是成功的，但以此論斷2020總統大選已經結束，韓國瑜就是未來總統，未免言之過早。

韓國瑜演講時聲稱，2020年他準備承擔任何重大責任，「為中華民國不惜粉身碎骨」，同時批評民進黨鬼混，蔡英文總統不要中華民國、不要92共識，2300萬台灣人民到底何去何從？

對此，陳水扁說，其實蔣介石在1950年3月13日就說過，中華民國隨著大陸各省在前一年年終相繼淪陷後就「亡國」了，一個死了的國家，如何愛（要）得下去？！

陳水扁指出，何況課本上的所謂中華民國，也真的「粉身碎骨」，四分五裂成中華人民共和國、外蒙的蒙古國、唐努烏梁海薩彥嶺的圖瓦共和國、帕米爾高原噴赤河的塔吉克共和國，而南沙群島的曾母暗沙又沉到哪裡去了？

對於韓國瑜提到的92共識，阿扁認為92共識就是「一中共識」，只有「一個中國」，沒有「各自表述」。

阿扁強調，中共也不准國民黨各自表述為中華民國，因為那是「兩個中國」，中國反對「一中一台」，也反對「兩國中國」。習近平今年1月2日更說92共識就是「一中原則」與「一國兩制」，這樣的92共識又怎麼可能愛（要）得下去？

阿扁稍晚也會將這篇評論，張貼在陳水扁新勇哥物語臉書。

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