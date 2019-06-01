韓國瑜造勢大會：2020願承擔任何重任

2019-06-01 17:41

〔記者陳昀／台北報導〕力挺高雄市長韓國瑜選總統的誓師造勢大會今天登場，主角韓國瑜下午5點在夫人李佳芬陪同下到場，致詞約半小時，最後他鬆口說，2020準備承擔任何重要職務，「為中華民國不惜粉身碎骨」，也帶動群眾高唱「中華民國頌」。

韓國瑜表示，自己18歲到高雄鳳山陸軍官校讀書，接觸軍事訓練後此生就沒再害怕過，面臨風雨、抹黑、造謠、扭曲也沒怕過，「可是今天我怕了！我怕中華民國的未來啊！我怕的是我們台灣人民，一大堆正在受苦啊！所以我提出，誰當總統，都要台灣安全、人民有錢！」

國防要讓對不啟戰端 轉型「發財外交」

韓國瑜指出，總統最重要的工作就是國防、外交、兩岸，如果他有機會承擔重任，國防最高原則是讓對方不輕啟戰端，並要求外交官兼負經濟任務，轉型為「發財外交」，並帶動兩岸穩定；他痛批，「愛台灣是廢話，難道國民黨就不愛台灣，會去愛菲律賓嗎？」

韓國瑜表示，自己不是經濟學者，可是華人世界改革經濟最成功的三位領導人，前總統蔣經國學政治、新加坡李光耀學法，中國鄧小平學軍事，一樣讓經濟一飛沖天。

韓國瑜說，甘迺迪有句名言「不要問國家為你做什麼，問你為國家做什麼」，但他認為，要問「每個選民為國家投出什麼政治人物」，2020是中華民國生死的保衛戰，「2020我準備承擔任何重要職務，為了中華民國，不惜粉身碎骨，讓我們團結所有力量，讓鬼混的民進黨、政治人物下台！」

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