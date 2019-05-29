駁斥施明德3指控 陳水扁反爆：他曾求當立法院長

2019-05-29 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨主席施明德日前聲稱前總統陳水扁將美麗島事件、林家血案、陳文成命案「永久保密」，怒批這是背叛台灣歷史，對此，陳水扁透過「新勇哥物語」反擊，除駁斥指控外，還爆料施明德曾索官，求當立法院長、海基會董事長。

施明德日前指控，台灣史上有三大案，包括美麗島事件、林家血案、陳文成命案，不料這3案竟永久被鎖在國安局裡面的，而下令者竟然就是當時的總統陳水扁，施明德痛批，陳水扁不只是背叛自己的良心，也背叛台灣歷史，陳水扁則透過「新勇哥物語」反駁，稱自己從未批示過任何將美麗島事件等政治檔案列為永久保密的公文。

陳水扁表示，他在2003年收到立法院三讀通過的《國家機密保護法》，必須在10日內依憲法37條、72條公布經行政院長副署的《國家機密保護法》，這是總統的憲法義務。其中第十二條規定「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保密，不適用前條及檔案法第二十二條之規定。」陳水扁強調，他並未針對美麗島事件等任何政治檔案做規定或批示，施明德對永久保密的法律規定有意見，應該去找行政立法二院把《國家機密保護法》給修掉，不應胡亂牽拖公布法律的總統。

另外對於收了黃信介家族20萬辯護費的指控，陳水扁也強調從未收取過，指出黃家為感謝陳水扁為信介仙在軍事法庭做辯護，在未來幾次選戰中都全力助選。

最後一項指控則是施明德聲稱，有友人稱長榮海運董事長張榮發聘請陳水扁擔任他們公司法律顧問的原因，是調查局指派的；陳水扁也駁斥，自己當時已在律師界小有名氣，有一年長榮海運被西德商提告求償3000萬元，他受委託打贏由全國最大律師事務所最大牌律師陳長文代理訴訟的官司，之後才請阿扁擔任他們公司的法律顧問。

陳水扁怒批：「這跟調查局有什麼關係？當年還沒有美麗島事件發生，阿扁也還沒有從政，調查局會看上阿扁並介紹顧問公司，未免扯的太誇張太離譜了吧！？」

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