吳敦義申請赴中參加國共論壇被駁 朱立倫：執政黨非常不智

2019-05-31 17:16

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨主席吳敦義申請赴中國出席國共論壇被打回票，國民黨總統參選人朱立倫今天指出，這種限制在野黨主席或任何政治上的動作，非常不智。

朱立倫今天下午在金門探視823砲戰遺族，得知吳敦義申請赴中國參加國共論壇被打回票後，他說，民進黨執政3年多來，不但兩岸關係倒退，民進黨不做的也禁止在野黨做，造成兩岸之間越來越相互不信任，甚至關係倒退嚴重的重要原因。

朱立倫說，希望國民黨重新執政，兩岸重建互信，重新推動和平合作，這才是下一代之福。

朱立倫強調，主張兩岸和平，包括未來最高領導人在金門會談、發表和平宣言，進一步推動發展金門、廈門「雙門生話圈」，才是對兩岸發展的重要里程碑，這才是執政者該好好做的事，限制在野黨主席或任何政治上動作，非常不智。

另外，針對立法院今日3讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文，朱立倫透過團隊表示，兩岸最重要就是和平，民進黨這段期間的作為，造成兩岸緊張跟對抗，這是全民所不期待的；尤其立法院今天又通過這個法案，好像在為蔡英文、民進黨的敗選預作準備。兩岸之間，和平跟合作是未來最重要的，希望朝野能夠一起努力。

朱立倫探視823砲戰遺族家屬時，對於在砲戰期間失去親人的傷痛表示慰問，也再度重申和平對兩岸的重要性。他說，住在台灣的人，有些可能不了解戰爭的可怕，但兩岸和平有多重要，金門人最清楚。

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