朱立倫認黨內被迫選邊站 籲懸崖勒馬

2019-05-30 10:44

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨黨內總統初選，高雄市長韓國瑜6月1日將北上造勢，前新北市長朱立倫今坦言，黨內的確有被迫選邊站的情事，一定要懸崖勒馬，呼籲大家伸手不打自己人，比好不比爛，不要黨內互打不要錢。

鴻海董事長郭台銘昨參觀台北國際電腦展，台北市電腦公會理事長、和碩董事長童子賢全程陪同，朱立倫不落人後，今也在童子賢陪同下參觀到世貿參觀，兩人互稱對方為朋友，展現好交情，朱強調，他今天是看年輕人的新創，ICT是台灣重要產業，要打世界盃，保持競爭力。

對於韓國瑜選總統是否會造成高雄、總統雙輸？朱立倫表示，他最擔心的是國民黨經過這段時間，支持度一直下降中，不管是讓台北市長柯文哲漁翁得利或是民進黨相對支持度提高，都是藍營支持者最不願意見到的。

朱立倫強調，這種情況會越來越嚴重，黨內一定要懸崖勒馬，在這段時間比好不比爛，大家彼此相互鼓勵支持，千萬不要黨內互打不要錢。

韓國瑜6月1日將北上造勢，地方派系出現選邊站的情況，朱立倫呼籲，黨內絕對沒有什麼選邊站，「我們是一個團隊，怎麼去選邊站？」造成大家的對立，不要忘了7月以後大家就是一個團隊，過程當中，黨內互打只會造成傷害，呼籲大家伸手不打自己人，比好不比爛。

在黃復興黨部之後，立院國民黨團未來傳也要發表聲明要保持中立，黨內有害怕選邊站的情況，朱立倫坦言，的確有這樣的情況，過程中任何撕裂的裂痕都不容易弭平，大家盡量都是朋友，相互鼓勵，在7月提名後團結一致。

媒體追問，黨內有被迫選邊站的情況？朱立倫則說：「我想你們應該都看很清楚了」，他才會希望大家都是朋友，比好不比爛，相互鼓勵支持。

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