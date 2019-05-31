朱立倫：我被邊緣化 是台灣民主的悲哀

2019-05-31 09:14

〔記者施曉光／台北報導〕媒體最近報導國民黨總統參選人朱立倫批評競爭對手韓國瑜經驗不足、凱道造勢勞民傷財，今天上午他在接受廣播節目專訪時澄清，這都是被某些人「擴大（解釋）」，自己一路走來就是伸手不打自己人，不要黨內互打，他並呼籲藍軍群眾可以支持特定對象，但千萬不要「非誰不投」。

不過，對於自己在總統競逐賽中漸被邊緣化，朱立倫語帶遺憾的說，4年前他與蔡英文總統競選，蔡英文不需要提出具體政見就能當選，當時是「拚文青」，如今已經變成「拚網紅」的時代，其實就是「三秒膠」，自己推出很多政見，但談政見不可能只有三秒，他是務實、理性與中道，最有政績的人，如果連他都被邊緣化，這是台灣民主的悲哀。

朱立倫表示，媒體日前問他韓國瑜6月1日要上凱道造勢，他在第一時間表達祝福並加油，完全是持正面看法，但當媒體問他是否也要舉辦造勢，才說這是勞民傷財，還有媒體問他韓國瑜的優缺點，他說韓最接地氣，缺點就是才剛當高雄市長，經驗不足，卻被某些人「擴大」。

韓國瑜最近在高雄市議會備詢，經常與綠營民代互鬥口舌，朱立倫在談及如何扮演行政首長角色時說，首長與民代角色完全是兩回事，過去他從立委轉任桃園縣長，在議會備詢時議員問1句話，他回了5句話，講到被議長質疑太兇，後來想想應該要讓議員發揮，他相信韓國瑜知道，每個議員的動機就是要設陷阱，不必去跳陷阱，像韓上次被議員「翻白眼」，目的就很清楚。

對於自己原本在藍營最被看好，如今卻已邊緣化，是否有失落感？朱立倫說，理想並非一定要由自己來做不可，能把好的政策推出來才最重要，他就像「藍軍大智庫」，已經針對死刑、安樂死等重大問題的政策，未來只要是藍營團隊，都可以使用。

朱立倫強調，自己是財經學者，擔任立委時期是很有名的財經立委，桃園縣長任內推動產業發展及庶民經濟，擔任行政院副院長時提出不能只重科技政策與產業，而忘了庶民經濟，要讓小市民、小攤販、餐廳、計程車等行業都能夠賺錢，他是最懂庶民經濟的參選人。

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