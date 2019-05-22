中常委要求黨團報告同婚投票決策 吳敦義祭拖字訣

2019-05-22 16:19

〔記者林良昇／台北報導〕立法院日前通過「司法院釋字第784號解釋施行法」，7位國民黨立委支持行政院版，國民黨中常委李德維在今天的國民黨中常會上提案，邀請政策會、立院黨團報告相關決策結果，黨主席吳敦義祭出拖字訣，未做出決定，交付相關單位研議。

國民黨今舉行中常會，遭停權的國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏率眾抗議，一度佔領中央黨部大廳，而黨部大門也有少數挺同、反同支持者表達立場，場外熱鬧非凡。

國民黨發言人歐陽龍會後轉述，中常會上通過第10屆立法委員選舉第五梯次7個選區提名案，包括台北市第6選區提名林奕華；新北市第1選區提名洪孟楷；新北市第8選區提名邱烽堯；高雄市第2選區提名黃韻涵；高雄市第7選區提名李雅靜；彰化縣第4選區提名蕭景田。此外，桃園市第1選區因無人登記，依據中央提名審核委員會決議，徵召陳根德參選。

歐陽龍也表示，關於李德維提案邀請中央政策會、立院黨團報告同婚相關法案決策結果，吳敦義直接交付給相關單位研議，在對外報告說明。

由於中常會今天通過提名的林奕華，是7名支持行政院版法案的立委之一，是否影響提名？歐陽龍解釋，如果本來黨團就是採比較開放的方式，那就沒有任何違反黨紀的問題，如果黨團有規範，才有違反黨紀的問題，但在研議出來之前，提名還是照走。

此外，對於鄒永宏今率眾抗議，歐陽龍轉述，吳敦義裁示指出，國民黨是守法守紀的黨，尊重各種平和方式表達意見，但花蓮縣黨部不可以用在門外拍門的方式表達訴求，這對會議主席、常委們都不尊重，但無論如何，黨中央會妥善處理相關訴求。

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