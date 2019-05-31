郭董海外投資搬台灣？ 黃國昌提富士康：改來欺騙台灣人！

2019-05-31 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕已宣布投入國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘，今（31）日受訪時表示，未來希望將公司在海外與中國的投資搬回台灣，並會依照鴻海的經驗幫地方產業轉型，可望替台灣各縣市創造更多就業機會。對此，時代力量立委黃國昌提出鴻海美國富士康投資事件，痛批：「欺騙完了美國威斯康辛州，現在改來欺騙台灣人嗎」？

郭台銘表示，未來希望把鴻海的經驗帶給全台各縣市，在各地經濟轉型過程中，協助做出一個縣市版的經濟規劃藍圖；此外，鴻海在中國有許多投資，可能會搬到台灣很多地方來，也會考慮將來若將更多海外的投資要搬回台灣，在各縣市要擺什麼產品。

對此，黃國昌今日在臉書轉貼了相關新聞，怒轟郭台銘：「欺騙完了美國威斯康辛州，現在改來欺騙台灣人嗎？」同時更舉出郭台銘對美國威斯康辛富士康承諾跳票的事情，諷刺表示「何時正式宣布撤回威斯康辛州投資計畫呢」？

郭台銘去年與美國總統川普、時任威斯康辛州州長斯考特‧沃克（Scott Walker）、時任衆議院議長Paul Ryan在威斯康辛舉行動土典禮，宣布鴻海將在當地投資百億美元、並宣稱此舉將創造1.3萬個工作機會。不過近來有多家美媒報導，富士康過去在世界各地宣布的投資多半未兌現，且威斯康辛廠房至今仍一片荒蕪。

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