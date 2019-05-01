郭台銘訪美處理威州案？ 美媒批：到現在連影子都沒

2019-05-01 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕據媒體報導，鴻海董事長郭台銘傳出赴美國白宮參加會議，該會議被認為是與富士康承諾投資威斯康辛州一案有關。今有外媒報導指出，為了迎接鴻海承諾在當地興建價值100億美元（約新台幣3087億元）的工廠，威州芒特普萊森特鎮（Mount Pleasant town）已剷平了大片區域，並向居民徵收土地，不過「到現在連個影子都沒有」。

根據昨（30）晚路透（Reuters）報導指出，郭台銘在昨天啟程前往美國白宮，參加富士康投資威斯康辛州的相關會議。民主黨籍的現任威州州長艾佛斯（Tony Evers）則對《美聯社》表示，郭台銘將與川普會面，並表示富士康希望對投資威州一案重新訂約。

「華爾街日報（The Wall Street Journal ）」今日報導以「為建工廠拆了美國小鎮，富士康卻想抽身而退？」為題報導批評，截至去年12月31日，富士康在威斯康星州投資項目上，僅支出9900萬美元（約新台幣28億元），相當於承諾投資額的1%。該公司此前預計到2019年年底將在該州僱用多達2080名本地員工，但截至去年年底這一數字還不到200人。

美媒「appleinsider」30日晚間以〈威斯康辛的小鎮正在富士康建廠計畫壓力下受苦，而他們的CEO正前往白宮〉為題報導指出，為了富士康原先所承諾投資建造100億美元的面板工廠，芒特普萊森特鎮已經拆除了75棟房屋，但是「富士康原先所承諾的，到現在連個影子都沒有（There's no sign yet ）」。

「路透」4月中報導，郭台銘宣布參與角逐總統大位，並將減少參與鴻海日常營運。這項消息傳至美國，引發了當地居民不安。居民洛肯（Jeff Loken）向媒體「wuwm89.7」的記者表示，「現在是什麼情況？來代替郭台銘負責的人會不會發生同樣的事？我的意思是富士康在經濟上碰上麻煩。」當地負責監督富士康投資案的官員路意斯（Claude Lois）則極力安撫居民，拜託居民保持耐心。

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