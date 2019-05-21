富士康12跳怪精神重症？林昶佐：輕賤人命、汙名化

2019-05-21 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕針對富士康前副總裁程天縱就「富士康12跳」一事發文力挺鴻海董事長郭台銘，指當時跳樓輕生的員工「有精神重症」及「『烈士型自殺』動機」，時代力量立委林昶佐於臉書發文批評程「汙名化精神疾病、推諉卸責、輕賤人命」，對於這番言論感到氣憤又心痛。

日前總統蔡英文批評鴻海董事長郭台銘「工廠怎麼這麼多年輕人想不開」，富士康前副總裁程天縱近日在臉書發文，稱當時曾和郭台銘一起處理富士康的跳樓案，並指「事後檢討，我們才發現，春節過後的數十萬人大招工，招進了大批有精神重症的人，和『烈士型自殺』動機的員工。」、「2010年，富士康在大陸僱用超過百萬人，就算以大陸2012年自殺死亡率7.8來計算，豈不是接近80個人？」

林昶佐昨晚則在臉書針對程的言論發文質疑，程的言論汙名化精神疾病、推諉卸責、輕賤人命，看了實在令人氣憤又心痛，林昶佐質疑，這難道就是郭台銘的經營之道嗎？林也質疑，不積極處理公司內部高壓、低劣的勞動環境，反而去要求員工舉報行為舉止異常者、提供檢舉獎金，逼迫員工簽署「不自殺協議書」，無論郭台銘是否參選總統，這些舉措都應該要被唾棄譴責。

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