指韓國瑜外遇生女挨告 吳子嘉再爆：他派親信去滅證

2019-05-31 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與新莊「王小姐」疑似外遇生女，還給女方上千萬「生活照顧費」，韓國瑜今（31日）下午4點赴北檢提告。對此，吳子嘉今再加碼爆料，檢調查菜蟲案當天，韓的親信、高市輪船公司董座黃文財在搜索前赴王女家滅證，幫韓國瑜收拾東西，險些碰到調查員。

綜合媒體報導，吳子嘉今天上午就另起挨告案件赴台北地院調解，但媒體只對他爆料韓國瑜婚外情一事追問。吳子嘉受訪時表示，新莊王小姐的房子，是韓國瑜拿錢買的，他自己很清楚、也應該知道消息是從哪裡洩出來的。

沒想到吳子嘉又再爆料，檢調在查菜蟲案當天，拿著搜索票到新莊「王小姐」住處搜索，韓國瑜還派他的親信黃文財到場去收拾東西「企圖滅證」，黃文財收到消息立刻躲到樓梯間，不然就和檢調人員撞個正著。

吳子嘉說，韓國瑜他們真的很厲害，竟然能事先打聽到消息，黃文財才因此沒被調查員發現，而調查員當天之所以沒查到東西，是因為黃文財剛離開，「此舉應該已構成滅證之虞」。

吳子嘉強調，黃文財是關鍵人物，希望他快點來告，如果黃文財告了，事情會爆發更有趣。他強調自己的人證、物證都很完整，其他事情等上法院再說，「絕對會在庭上拿出證據」。

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