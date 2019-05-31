只剩10天搶民調 挺賴支持者瘋傳「萌萌圖」教戰守則

2019-05-31 17:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨2020總統初選民調，將於6月10日展開，相較於總統蔡英文現任優勢及網路聲量上升，前行政院長賴清德相對處於弱勢，基層支持者紛紛在網路社群發起各式「教戰守則」，還有人PO出賴首次從政參選國代的文宣照，希望喚起大家對這份真誠力量的感動。

挺賴的南市議員林宜瑾說，賴清德投入民進黨初選後，原本民調低迷的總統蔡英文有很大進步，賴的參選對於「小英2.0」事實上有加分作用，激發民進黨團結新動力，可是他在網路負面批評也隨之而來，實在讓支持者感到心疼，現在能做的就是努力為他拚民調。

南市議員邱莉莉表示，賴清德雖然堅持君子之爭，可是「政治現實無法完全訴諸於民意」，仍需要一些技巧，民進黨這場總統初選，在未來台灣政治發展走向值得再觀察。

林姓支持者PO出他所珍藏的賴清德第1次選國代的文宣照「正義醫生、憲政鬥士」。他認同賴從政理念是純正的創黨精神，從彭明敏選總統，國民黨一黨獨大的時代拼到現在，不變質、不屈勢，充滿道德勇氣。

林姓支持者表示，賴清德要贏，也只能靠人民了，對手有龐大隊伍在抄電話做組織，賴只能意志堅定，靠自發的力量護送，險中求勝取得代表民進黨參選總統的提名權。

外界也有呼聲要求賴清德退選，避免民進黨分裂；但黨內人士指出，賴在此時此刻更不能畏縮不選，即使民調方式對他相對不利，他仍有優勢條件爭取「同情票」，以及簽書會、上媒體專訪之外，在政見會要能夠講出治國理念與蔡英文不同之處，這才是爭取提名勝選關鍵。

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