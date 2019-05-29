再戰中執會》林俊憲：接受對手提納入50％手機民調

2019-05-29 10:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天將召開中執會，討論總統初選民調方式，賴清德陣營發言人林俊憲說，若對手真的希望納入50％手機民調，他們也接受，但要加入台北市長柯文哲做對比式民調，與現有規則距離太遠。

民進黨今天下午將召開中執會，會中有兩初選草案版本，一為黨中央版，採取對比民調，若雙方對主要對手沒共識，或主要政黨對手未出爐，就用互比式民調，並且採用全市話，賴清德陣營支持黨中央版；蔡英文陣營版本為3人對比（加入台北市長柯文哲），手機、市話各佔50％。

被問到是否接受民調納入50％手機，林俊憲上午受訪指出，上週三賴清德自己提出的解決方案，就有將民調納入手機，對手若真的要50％，他也有接受，他們也希望蔡、賴分別跟國民黨的韓國瑜進行對比，這幾乎是蔡陣營提出的條件，雙方只差在是否納入柯文哲。

林俊憲強調，納入柯文哲做3人對比，離現有的規定差太遠，因為目前黨既有的遊戲規則，是跟主要政黨總統候選人比，目前看起來國民黨最有可能的候選人就是韓國瑜。

另外，根據《蘋果日報》民調，蔡、賴兩人都輸給韓國瑜，林俊憲也說，賴清德提的方案本來就是兩人都輸，或兩人都贏，賴清德都沒有參選必要。只有賴清德贏韓國瑜，蔡英文沒有贏韓國瑜的狀況，才提名賴清德。

至於蔡賴兩人昨天在陽明山見面，林俊憲說，他沒在現場，不是很清楚，不過，賴清德的想法，就是他提的這3個方案，總統應該也瞭解，希望雙邊可以好好思考。中執會今天開會希望有進一步共識，他們不願意去破壞黨的遊戲規則，不然後患無窮。

據他瞭解，沒有談出明確的共識，但是雙方都希望在今天中執會開會前，達成一個有共識的方案，就不必在中執會上處理，希望最後可以好好思考。

針對蔡陣營希望通過自提民調方式，林俊憲說，雙方在中執會的席次差異很大，蔡陣營固然可以得到他們想要的提案，但是對黨的傷害很大，民進黨從來沒有遊戲進行到一半，卻改遊戲規則，這會影響民進黨整體形象。

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