賴拋新方案羞辱蔡？賴營：絕沒有這樣的狀況

2019-05-23 11:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德昨直闖民進黨中執會拋出「只要蔡總統在民調贏過韓國瑜，他會無條件支持蔡英文」的新方案，遭立委余天質疑是「侮辱蔡」，賴清德發言人李退之今受訪表示，「絕對沒有這樣的狀況！」

對於賴清德的新方案遭質疑是中途改初選規則、自打嘴巴，李退之表示，在目前狀況，「這已經是最不去更動，也在公告的初選辦法的架構下，這也能為持民進黨過去長久以來民調初選辦法的機制。」

李退之表示，這樣的方案，完全基於公告的民進黨初選民調辦法，只是決定到底哪一位勝出的門檻，做一些稍微、或許是放寬的認定，原來的初選調辦法內，都是絕對值的某一方的勝利才是決定的條件。現在只是相對來說，只要主要參選人都能夠贏過國民黨的主要政黨的參選人，目前雙方的設定就是韓國瑜，賴院長這邊就會全力支持蔡總統繼續連任。

李退之說，他想這樣的門檻，是在不去變更、不去修改，基於現在的民調初選辦法，能夠進行下去的一個方案。他們也懇請參選雙方，當然也包含黨中央的相關機制，來考慮這樣的方案，來繼續進行。

媒體追問，賴提出的新方案中，只有一種情況是賴自己出線，如此是否讓蔡總統有「勝之不武」的感覺？李退之說，「不會啦，本來就是要討論一個可行的方案！」他並說，賴清德決定親自前往中執會，所有幕僚完全不知情。這也是賴院長在接到通知時，他個人立即展現最大誠意，我們也尊重院長的決定和提議，「絕對沒有任何所謂，你剛剛說這樣的意思。」

李退之表示，雖然這是另一個延伸出來的研商場合，但對方陣營在協商過程中，也一直強調在最後定案前，都可以繼續進行協商，大家應該把握這樣的機會。

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