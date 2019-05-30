柯建銘「磨人」讓賴清德默許 綠營中執會內幕曝光！

2019-05-30 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨已修正民調辦法，總統初選民調採手機、家戶民調各半，對比式民調，納入國民黨高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲；媒體報導，賴清德「默認」中執會決定的方案，是因立法院總召柯建銘的遊說成果。

根據《上報》報導，民進黨消息人士表示，柯建銘看著蔡、賴2人均無共識，但中執會一定要於29日完成初選辦法，柯認為，會議中若執意表決，民進黨「要完蛋了」，因此最近連續約賴清德見面，或是連續用電話聯繫賴，柯不但在28日上午致電，甚至在當天下午蔡、賴會晤完還是沒達成共識之後，柯晚間又去找賴清德，施展「磨人勸說」。

綠營消息人士指出，賴清德在28日當晚被柯建銘說服到態度軟化，「默認」黨內初選把柯文哲加入對比式民調，但會議即將開始的當天早上，賴清德態度轉回不同意柯文哲納入對比民調，柯建銘當著卓榮泰、羅文嘉、陳菊、林錫耀、林俊憲等人的面，再度打電話給賴清德，告訴他別反悔，讓中執會用共識決決定初選辦法，不過林俊憲的異議能夠被保留下來，賴清德聞語才做出最後決定，同意中執會的初選辦法。

柯建銘堅持「有共識」 卻讓林俊憲發表異議

報導指出，中執會委員認為提案採用「共識決」，就不可有異議，否則就不是「共識決」，但柯建銘卻認為「有共識啦！」，看到委員們不斷表示意見，柯建銘慍怒地警告，若每個人再固執己見，會議就開不了了，且看著賴系中執委林俊憲的意見不被接納，柯建銘嗆聲：「把人圍毆還不讓人講話哦？」

會議結束前決定使用「共識決」完成總統初選辦法修正案，林俊憲的異議則納入會議紀錄，林俊憲對此表達「強烈遺憾」；賴清德也於29日晚間11時在臉書指出，「民進黨中執會的決議，並不是共識決，因為代表我的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會今天的結果，我表達強烈遺憾。」

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