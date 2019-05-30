民進黨「三腳督」對比民調如何提名 看這裡…

2019-05-30 20:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選訂於6月10日至14日將進行三方對比式民調，由總統蔡英文、行政院前院長賴清德，分別對上國民黨韓國瑜及台北市長柯文哲，並首次納入50％手機民調。依據民進黨「公職候選人提名民意調查辦法」，若民調結果，蔡、賴僅有一人贏過柯、韓，就由該參選人勝出，在其餘結果下，則是比較蔡、賴民調成績，由成績較高者獲勝。

民調執行完畢後，民進黨2020總統提名人最快6月15日出爐。依據民調辦法，若民調結果蔡或賴僅一人贏過柯、韓，得到第一名，就由該參選人勝出。若蔡及賴的民調結果都是第一名，以民調成績較高者獲勝。若兩人都是第一名，民調成績也相同，則是與第二名差距最大者獲勝。

依據「公職候選人提名民意調查辦法」第八條規定，總統、直轄市長、縣市長之「對手對比式」題型中，若僅有一人之民調成績等於或高於對手，則由該候選人勝出，其餘皆由民調成績最高者勝出；若有多人之民調成績平手，則以與對手差距決定勝負。

在蔡及賴民調都未得到第一名的情況下，則不比名次，而是比較民調成績，意即，無論兩人名次分別為何，以民調成績較高者勝出。此時，若兩人民調成績又完全相同，則比較兩人民調成績與第一名對手的差異，由差距最小者獲勝。

民進黨發言人周江杰今受訪表示，由於手機民調無法像市話民調判斷電話戶籍地，因此問卷題目會與市話民調有些不同。在幕僚單位擬定手機民調問卷題目後，會交由下週三中常會通過確定。市話民調問卷題目，則按三月六日中常會通過之版本及昨日中執會決議，和韓國瑜及柯文哲進行對比。

此外，依據民調辦法，總統民調執行單位為五家，周江杰解釋，在先前與雙方陣營代表事務性協調中，幕僚單位有提供八家民調公司名單，過去慣例是從八家隨機抽出五家公司。但由於此次只有當中的五家民調公司，在六月十日至十四日有檔期執行民調作業，在與雙方陣營說明狀況取得同意後，已確認五家民調公司名單。

周江杰說，在中常會下週三確認手機民調的問卷題目後，幕僚單位下週也會邀請雙方參選人陣營代表，就市話及手機民調的抽樣母體進行隨機抽樣，再交由五家民調公司進行民調。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法