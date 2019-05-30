總統初選方案通過》賴遺憾：被修改的是民主

2019-05-30

〔記者蘇芳禾、楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會昨通過總統初選方案，對於共識不表決的結果，前行政院長賴清德昨深夜在臉書貼文批評，中執會通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例，粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法。賴強調，被修改的不是「辦法」而是「民主」，被傷害的不是「初選」 而是「民進黨」。

賴清德指出，中執會的決議，並不是共識決，因為代表他的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會的結果，他表達強烈遺憾。

由於部分中執委在會中點名黨主席卓榮泰要為三月份通過的初選辦法道歉負責，賴對此表示，他要為卓主席抱屈。因為，昨天被修改的總統初選辦法的通過、公告，也是出席昨天會議的同志所通過、追認生效的辦法，何以將矛頭單指主席一人負責？

林俊憲：中執會不願承擔罵名

賴清德陣營發言人林俊憲稍早在會後表示，「這是改變遊戲規則，也不願意承擔罵名。」賴陣營不認同這樣的「共識決」，因此他明確要求黨中央留下他反對意見紀錄。

林俊憲表示，這是在違反當事人意願下，規則被迫改變，這樣對黨的形象造成重大傷害，這樣的提案若明年大選產生負面影響，必須負起最大責任，中執會因為人數多寡差太多，「他們用多數決來強行通過案子。」

林俊憲諷刺，此次中執會是「共識不表決」，因為卓榮泰不願意表決，並表示若要表決他就要離席。這個狀況是創黨以來所沒有發生過的，每一位黨員完成初選登記，要和黨中央簽署很多承諾，還要繳鉅額保證金，這當中有「信賴保護原則」在裡面，改規則嚴重影響到公平性，「我們表達堅決反對立場。」在中執會他們不願意表決，改變遊戲規則，也不願意承擔罵名，說是共識不表決，這很清楚，是比賽到一半規則被迫改變。

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