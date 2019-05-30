總統初選方案通過》蔡：尊重中執會民主決策

2019-05-30

〔記者蘇永耀、蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會昨通過總統初選方案，採取蔡英文總統陣營所主張納入手機民調及三方對比，蔡陣營認為，期盼透過貼近民意的方案，能產生民進黨最強候選人。蔡陣營也強調，蔡英文總統尊重中執會透過民主程序的決策。

蔡營盼推最強候選人

蔡陣營發言人阮昭雄表示，尊重中執會透過民主機制達成的共識，也期盼透過反映真實政治環境、也貼近民意的方案，能產生民進黨最強候選人。

其次，阮昭雄表示，蔡陣營感謝全體中執委讓此次初選能夠往前進行，不再繼續延宕，展現創黨以來民主機制的可貴。阮強調，期盼初選的過程，能理性且和諧地進行，對民進黨而言，最重要的仍是全黨團結一心，贏得二○二○大選，繼續守護本土政權，堅定捍衛民主台灣。

由於蔡、賴陣營在中執會前對於民調對比對象存有高度歧見，但最終中執會以共識不經表決的方式決定初選方案，蔡英文陣營代表林錫耀會後受訪解密，民進黨立院黨團總召柯建銘會前親自致電前行政院長賴清德，說服他接受納入柯文哲的方案，賴也有被說服。被問到賴清德已經被說服？林錫耀說「可以這樣理解」。

至於賴陣營代表林俊憲稱黨主席卓榮泰在會中以離席相逼，盼不要表決，林錫耀認為，卓榮泰與秘書長羅文嘉基本的態度，就是兩邊若沒有共識，他不主持表決，因此昨天很快就往共識方向處理，所以他不記得卓榮泰有說「若沒共識就要離席」。卓榮泰會做這樣的處理、裁示，也證明符合「有共識」的前提。

林俊憲在稍早代表賴清德對此結果表示遺憾，林錫耀則認為，這是一個「發言過程」，也許是表達態度，一開始賴陣營當然是對於提案表示反對，經過溝通之後，最後也願意接受這樣結果，「沒表決做成共識」，然後林俊憲不同意的意見列入會議紀錄，卓主席在會後新聞稿也是這樣講。

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