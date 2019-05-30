政黨好感度民調：民進黨增加1.4個百分點至32.7％

2019-05-30 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報今天公布最新民調，就民眾對朝野兩大黨的好感度而言，32.7%對民進黨有好感，30.0%對國民黨有好感；50.4%對民進黨反感，49.2%對國民黨反感。

美麗島電子報5月民調顯示，32.7%對民進黨有好感，較上月調查增加1.4個百分點，50.4%對民進黨反感，也比上月增加1.4個百分點。經過交叉比對分析，僅國小以下學歷或泛綠民眾對民進黨好感多於反感，桃竹苗與基宜花東離島，或高中與專科學歷，或泛藍民眾超過5成6對民進黨表示反感，中立民眾僅21.3%對民進黨有好感、48.7%反感。

國民黨方面，30.0%民眾對國民黨有好感，較上月調查減少1.1個百分點，49.2%對國民黨反感，比上月調查增加4.8個百分點。經過交叉比對分析，愈年輕或學歷愈高的民眾對國民黨愈表反感，僅在桃竹苗或國民黨支持者對國民黨的好感多於反感，中立民眾僅19.2%對國民黨有好感、45.2%反感。

此次美麗島電子報民調由台灣指標調查研究股份有限公司執行電訪，調查範圍包含全國22個縣市，對象為年滿20歲的民眾，調查時間在5月26日至5月28日，成功完訪1086人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負3.0%。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法