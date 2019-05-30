黨中央「收集」黨員手機門號 南市民進黨部：無關初選民調

2019-05-30 20:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨中執會通過總統初選提名辦法，民調納入手機比例高達50％，一名台南黨內人士今天（30日）說，黨中央正在「收集」手機門號，每筆獎金10元，時值總統初選民調敏感時刻，背後用意「為誰量身訂製」？令人懷疑。

民進黨台南市黨部回應強調，黨中央主要是為了加強聯繫老黨員與基層支持民眾，因此，發文各黨部協助建置及更新行動通訊聯絡資料，以利加強互動與訊息傳遞，內部黨員黨籍資料更新與這次總統初選民調沒有關係，而且就實際執行層面，通常「黨員頭」（支持椿腳）願意提供手機聯絡資料，一般基層黨員曝露資料意願很低。

這位黨內人士說，黨中央以進行黨員資料建置名義，招募青年黨員及收集手機門號資料，而且祭出每筆獎金10元，鼓勵黨員每人達成目標數150筆，時間3月至6月，中執會挾多數「挺英派」勢力強行通過民調納入手機比例占50％，在這節骨眼上，不得不令人懷疑背後真正動機與目的。

黨內人士也說，初選民調方式既已決定，總統蔡英文或前行政院長賴清德2位參選人都必須遵守遊戲規則競選，可是手機民調抽樣母體來源為何？是從黨中央資料庫或中華電信等其他多家通訊電信公司，如何隨機抽樣民調，是否有抽樣樣本被「篩選」操作過之虞？都必須說明清楚，以免在這時候大肆收集手機門號的動作，帶給外界這是一場不公平初選的聯想，黨中央及中執會不能忽視手機民調「暗藏巧門」的技術問題。

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