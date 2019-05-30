參加海峽論壇討論一國兩制 陸委會：違法政黨可解散

2019-05-30 17:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國每年對台大型統戰平台「海峽論壇」將於6月15日至21日在福建省舉行，陸委會副主委陳明祺今天在例行記者會表示，政府禁止個人或團體赴該論壇參加涉及消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等迎合中共統戰活動，人民團體或政黨若觸法，最重可依兩岸條例、人團法、政黨法予以解散。

陳明祺表示，北京當局在「習五條」推出後，已展開新一波對台工作，落實中國共產黨對台工作目標；同時為因應其內外部複雜嚴峻情勢，勢將利用「海峽論壇」積極營造台灣各界赴陸呼應，並形塑「民主協商」及探索「一國兩制台灣方案」的氛圍，更可能藉公布對台措施成果的假象，以影響台灣社會。

陳明祺指出，依照往例，政府禁止現職中央機關及所屬事業單位與團體人員參與有關活動。政府亦「不樂見」我縣市政府組團參加。對於相關列管退離職人員、地方官員申請赴陸參加論壇，如涉及「民主協商」及推動「一國兩制」、消滅中華民國等之相關活動，主管機關將嚴格審查、不予許可。

陳明祺說，奉勸我方民眾及相關團體，勿輕易參加「海峽論壇」的相關活動，政府提醒不得違法逕自與中共任何方面簽署協議、備忘錄等文書。未經主管機關許可，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

陳明祺也表示，中共過往曾在「海峽論壇」前後，企圖在台辦理相關分支或延伸活動，以擴大在台統戰宣傳之投機作法，政府將嚴審陸方人員之入境申請，禁止來台辦理。

陸委會強調，中共近來已在兩岸交流中置入「一國兩制台灣方案」及定調為「民主協商」，以期達到消滅中華民國的最終目標。中共舉辦「海峽論壇」，積極拉攏我政黨、地方政府、民間團體及各界人士，目的就是為其政策背書；中共以融合發展為名所提出的惠台措施、誘惑民眾赴陸，實則開出無法兌現的空頭支票，目的就是統戰分化台灣社會，各界應瞭解其政治意圖，共同捍衛中華民國主權及自由民主體制。

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