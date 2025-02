中國若犯台是否出兵防衛？美國務卿魯比歐：反對強行改變現狀

2025/02/22 00:20

〔中央社〕美國國務卿魯比歐受訪被問到如果中國對台灣採取行動,美國是否將保衛台灣時表示,美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。美方不尋求引發衝突,也不希望看到衝突。他也提到,不會放棄支持台灣參與國際論壇。

魯比歐(Marco Rubio)在社群平台X上播出的訪問中,對記者赫瑞吉(Catherine Herridge)作出上述回覆。

他說,美國對台灣的承諾一向清楚明確,多年來也透過多屆政府展現。「我們反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。這一直是我們的政策,也將繼續是我們的政策」。

魯比歐表示,美國並不尋求引發衝突,也不願看到衝突。但美國多年來的政策如六項保證及台灣關係法等,已經非常明確表達,美國反對任何透過武力、威脅或脅迫改變現狀的行為。

他說,整體而言,美國一直如此處理,這也是提供穩定的方式,盼這樣的方式能繼續提供穩定。至於中國及其領導人習近平是否抱持相同看法,「我認為這確實存在疑問」。

魯比歐強調,美國不會放棄支持台灣參與國際論壇,這些論壇中,中國不代表台灣的觀點及利益。

「因此,我們將堅守我們所做出的所有承諾,但最重要的是明確表明,我們反對任何形式的強迫改變現狀行為」。

由於美國多年來的一中政策是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引,魯比歐在談到相關議題時,已經兩度不提美中三公報。

聯邦參議院外交委員會1月對魯比歐出任國務卿的人事案召開聽證會,魯比歐當時就在會中表示,美國的「一中政策」以及美國對台政策從1979年以來維持一貫立場,每屆政府也都重申這項立場。

他說,美國對台政策是台灣關係法與六項保證的結合,內容包括協助台灣國防及不會在任何安排中對台灣施壓。

他上任後,美國國務院13日更新官網的美台關係現況,刪除美國長年來的立場「不支持台獨」,新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。此外,新版內容支持台灣國際參與的語氣更強,還提到台灣與五角大廈的合作。

