沈智慧報警控告何志偉性騷

2019-05-30 14:50

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會28日處理中選會主委李進勇人事同意權案，朝野爆發推擠，國民黨立委沈智慧也怒控民進黨立委何志偉襲胸，下午偕警大退休教授葉毓蘭召開記者會要求何志偉公開道歉，並隨即前往警局報案，葉痛斥，何志偉事後還說「煮泡麵給我吃」，令人聯想到「下麵給我吃」，對異性立委這樣說根本不知悔改！

28日立院推擠衝突後，網路瘋傳何志偉被沈智慧環抱的照片，何志偉還在臉書回留言說要去收驚、「金恐怖」，此舉惹惱沈智慧，沈指控說，是何志偉主動拉起她的手，鑽進她胸前、再貼身不斷推擠她胸部，連續4次，她直到勸阻無效才呼他一巴掌。

沈智慧表示，她在立院這麼久，沒看過任何一位男立委對女立委用這種態度襲胸，她感到極度不舒服、受辱，事後看到網路留言，更覺得二度受辱，氣到不行，何的各項回應顯示根本沒有改過，要求何在媒體前公開道歉，否則依法提告，記者會結束也立刻在葉毓蘭陪同下前往警局報案。

葉毓蘭指出，自己長期關注性平，何志偉在沈智慧胸前磨蹭已違反性平法、性騷擾防治法，他答覆媒體詢問時還說「要喊大聲一點，如果我以後聽不到，你要煮泡麵給我吃喔！」她認為，這話非常可怕，性騷擾有時是溝通不良，事後卻繼續言詞性騷擾，什麼叫煮泡麵給我吃？讓人想到有句話「下麵給我吃」，對一個異性立委講出這樣的話，叫不知悔改。

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