時力提名小組否決李承值參選資格 林昶佐料將競選連任

2019-05-30 14:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕消息人士指出，時代力量提名小組今召開會議，針對徐永明助理李承值宣布參選台北中正萬華、挑戰黨內立委林昶佐一事，認定李承值資格不符，將不予提名。若無其他意外，林昶佐料將代表時代力量爭取中正萬華區的立委連任。

徐永明國會助理李承值4月中開設「李承值-中正萬華滑起來」粉絲專頁，擬挑戰現任同黨立委林昶佐，李承值先前受訪時曾多次批評林昶佐的政策方向，強調參選不是針對林昶佐本人，而是希望能建立黨內初選機制，他並在臉書貼文暗批「當小綠沒出息」。

徐永明對此則受訪時則說，李承值要參選前並未與他討論，但時力有許多年輕人想參選，黨內應該提供一個公開的機制，讓他們有機會參與。面對同黨同志的挑戰，林昶佐日前表示，樂見黨內的良性競爭及黨中央提名小組的機制。

根據時代力量2020區域立委提名辦法第7條，同選區有2位以上爭取成為候選人時，由提名小組協調，協調不成則由提名小組進行初選，初選辦法另訂，不過此次李承值挑戰林昶佐，黨內並未進行初選。

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