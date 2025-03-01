悚！ 日本燒肉店老闆曾分屍2同事 客人曾投訴：肉味道很怪

杠共芳在犯案後經營一家燒肉店，當時曾有客人投訴「店裡肉的味道很怪」，懷疑杠共芳將部分屍體端上桌滅證。示意圖。（法新社）

2025/03/01 14:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本警方近日破獲一起17年前的分屍懸案，兇手杠共芳目前因涉另一起分屍案正在服刑中，警方發現當時杠共芳在犯案後經營著一家燒肉店，那時有客人投訴「店裡肉的味道很怪」，懷疑杠共芳將部分屍體端上桌滅證。

綜合外媒報導，75歲男子杠共芳2018年因殺害69歲建設公司的同事中川直，並將其分屍後丟進溪川堤防，於2021年被判處25年刑期定讞。警方調查發現，杠共芳還涉入一起17年前殺人分屍懸案，2008年滋賀縣的琵琶湖周圍發現多塊被支解的男性遺體，10年後警方確認死者身分為川本秀行。他是杠共芳在建設公司的同事，2人曾同住在一間宿舍，過去兩人曾因金錢糾紛杠共芳毆打過川本，當時杠共芳否認涉這起殺人案。

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2018年日本警方在杠共芳經營的燒肉店內水管發現人骨，經過鑑定後發現並不是川本與中川直，懷疑有第3人遇害，日媒曾報導杠共芳的燒肉店，稱其評價不錯，但曾有顧客表示吃到「不知道用什麼做成，但味道非常怪異的肉」，警方懷疑杠共芳曾端出「人肉」上桌。

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