台北法案提案人 挺台參議員賈德納將旋風訪台

2019-05-30 13:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天表示，美國參議員賈德納（Cory Gardner）週末將訪台，並將召開記者會談論美台關係。賈德納上週四才再次提出挺台邦交的「台北法案」，力挺美國以具體措施鞏固台灣邦交國，此次旋風訪台料將發表挺台言論。

美國國會長期支持美台關係，賈德納更是力挺台灣的一員大將。賈德納曾參與推動「亞洲再保證倡議法案」（ARIA）立法生效，鼓勵美國對台軍售與美國高階官員訪台；近期也提出「重新確認美國對台灣及對執行『台灣關係法』之承諾」，並在參院獲得一致通過，重申「台灣關係法」與6項保證為美台關係基石。

此外，去年台灣與薩爾瓦多斷交後，賈德納更提出「台北法案」（TAIPEI Act），進一步協助台灣拓展國際活動空間。

「台北法案」全名為「台灣盟邦國際保障與強化倡議」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）」，目的是鞏固台灣全球邦交，該案上會期在美國國會未及通過，不過賈德納早在今年1月就表明本會期將再次提案。

賈德納也已於5月23日與盧比歐（Marco Rubio）以及柯寧（John Cornyn）、昆斯（Chris Coons）等參議員共同提出「2019年台北法案」。

賈德納於新聞稿中表示，「台北法案」要求美國政府與世界各國接觸，以支持台灣的外交承認並加強與台灣的非正式關係。此外，若有國家對台灣採取不利行動，「台北法案」還授權美國國務院降低對該國的外交關係與援助，法案中還闡明了美國明確的政策，那就是支持台灣參與適當的國際組織與活動。

賈德納表示，美國應該利用一切工具來支持台灣在國際舞台上的地位，「台北法案」要求美國政府出面對抗中國的欺凌手段，並向各國發出強烈訊息：若支持中國壓迫台灣就要承擔後果。

AIT今天並發布，賈德納將於6月2日至6月3日訪台，並將與台灣當局和AIT會晤。AIT也說，賈德納將於6月2日在台北賓館舉行記者會，針對美台關係發表簡短致詞。

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