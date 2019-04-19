AIT台南巡迴展開幕 主席莫健：繼續強化拓展台美關係

2019-04-19 19:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國在台協會（AIT）舉辦「立穩根基，共創未來：AIT@40--1979年後美台關係展」巡迴展，今（19）日台南場在台南創意中心 （原台南愛國婦人館）舉行開幕儀式，美國在台協會主席莫健、處長酈英傑及台南市長黃偉哲等人到場揭幕慶賀。

AIT主席莫健說，原台南愛國婦人館曾經是美國新聞處，當時新聞處的圖書館是許多赴美留學者收集資訊的第一站，而這些赴美留學的人自然而然發展了對美國深厚的情誼和理解，並建立專業人脈以及共享的民主價值觀，這些共享價值奠定今天美台關係的基石，因此，這棟建築對於促成美台之間穩固的交流扮演重要的角色，特展在這裡舉辦可說別具意義，特展主題同時聚焦更遠的將來，繼續強化拓展美台關係。

黃偉哲說，回憶起40年來台灣從集權走向民主，從威權走向開放，台灣的民主是華人社會的典範，也是穩定區域安全的重要角色，早在台灣關係法之前，雙方就密切互動，而台灣關係法通過40年，對台灣內部的民主進程、整體的國際形勢、對外關係，甚至經濟成長都有舉足輕重的影響，雖然是一部美國國內法，其影響力卻是跨國界的。

1948年美國大使館曾租用愛國婦人館作為新聞處，後政府雖將會館「不定期無償撥借給紅十字會」，但依然由美國使館新聞處承租，直至1979年中美斷交後方中止。

今年是台灣關係法立法40周年，AIT舉辦巡迴特展紀念。這次在愛國婦人館展出文件、文物、訪談資料、眾多照片等資料，顯示自1979年以來，美台雙邊深刻且廣泛的各種互動與往來，回顧了過去40年來美台關係的關鍵時刻並展望未來的發展可能，展期至5月19日。

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