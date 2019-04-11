AIT再度發文！支持共同對抗「限制台灣參與國際舞台」手段

2019-04-11 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）今天再度於臉書發文，指出肯定台灣在國際組織中的貢獻，美國將繼續支持台灣，共同對抗「限制台灣參與國際舞台」的手段。此話一出再度引發網友讚聲，稱「四十年以來關係最好的時候」。

AIT今天中午於其粉絲專頁發文，表示「我們肯定台灣在其所參與的60多個國際組織中所做的實質貢獻。美國將持續支持台灣擴大對全球重要的貢獻，並支持台灣對抗限制台灣適當參與國際舞台的手段」。文中同時引述無國界記者（RSF）網站中，1篇名為「RSF再度呼籲聯合國授權台灣記者報導其活動」的新聞稿。

RSF的新聞稿提到，聯合國近年來持續受到來自中國的壓力，以台灣及其護照不被承認為藉口，連連拒絕台灣國民與媒體的新聞採訪申請。RSF指出，這樣的禁令和「世界人權宣言」第19條規定的「人人得以透過任何媒介以尋求、接受和傳遞消息及思想」的基本自由權利是相違背的。

RSF強調，台灣是非聯合國會員中人口最稠密的國家，中國卻接連透過任何可能的方式遊說，試圖讓台灣在國際舞台上被孤立。但諷刺的是，在2018年由RSF評比的「世界新聞自由指數」中，台灣在180個國家中排名42，是全亞洲最高；中國則排名176，全球倒數第5。

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