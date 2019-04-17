萊恩今密訪愛國者飛彈？ AIT：昨已離台

2019-04-17 17:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳美國眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）今天上午密訪台北南港飛彈指揮部參觀愛國者飛彈陣地。美國在台協會（AIT）澄清，萊恩昨已離台。

為紀念「台灣關係法（TRA）」立法40周年，萊恩率美國代表團訪問台灣，晉見總統蔡英文、會見立法院長蘇嘉全、也參加AIT新館酒會，並出席印太安全對話致詞。期間中共軍機又繞台，萊恩也即時回應，直言中國不願意放棄武力統一台灣是破壞兩岸關係穩定的最大因素，呼籲中國應該停止以軍機繞台等恐嚇台灣行為，並敦促中國和台灣民選政府重啟對話。

不過，今天有媒體以「台海緊張！美前議長密訪愛國者飛彈」為題報導，指萊恩車隊於今（17）日上午9時許，秘密進入南港飛彈指揮部，參觀我軍愛國者飛彈，了解台美對共軍彈道飛彈情資。

AIT今天澄清表示，其實萊恩已於昨天離台。

另，美國代表團中包括江笙（Eddie Bernice Johnson）、強森（Hank Johnson）、貝肯（Don Bacon）與卡巴赫（Salud Carbajal）等4位現任眾議員，據悉議員團此行除了晉見蔡總統、外交部長和國防部長，也包括參訪台灣文經建設和台灣空軍基地，了解台灣空防現況。

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