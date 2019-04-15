共機又繞台 莫健批：無法贏得民心

AIT 15日舉行「台灣關係法 & AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，AIT主席莫健表示，中國軍機又現身台灣周遭海域。不能確定是否與今天活動有關，但確實對台灣造成威脅、也傷害區域與台海和平穩定，更無法贏得台灣民心。（記者方賓照攝）

2019-04-15 20:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕適逢台美紀念「台灣關係法（TRA）」40年的今天，中國軍機又現身台灣周遭海域。AIT主席莫健今天對此表示，不能確定中國此舉是否與今天活動有關，但確實對台灣造成威脅、也傷害區域與台海和平穩定，更無法贏得台灣民心。

AIT今天在台北內湖新館舉行「台灣關係法 & AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，現場政要雲集，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、前總統馬英九，AIT處長酈英傑、前眾議院議長保羅‧萊恩、艾笛‧強森眾議員等美國慶賀團成員均出席紀念。

但就在台美共同紀念TRA的今日，中共空警500預警機、轟6K轟炸機、運8軍機、蘇愷30及殲11戰機等各型機多架，今天中午從中國南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，其他共機循原航線飛返駐地。

AIT主席莫健今天在酒會典禮後聯訪中表示，無法確定中國舉動是否和今天活動有關，部過他要明確地再表達一次，美國反對任何片面改變現狀舉動；他說，中國軍機繞台確實對台灣造成威脅，破壞台海和區域和平穩定與兩岸關係，這樣的舉動也無法贏得台灣民心。

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