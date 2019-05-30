促轉會公告撤銷2006人罪名 呂秀蓮、陳菊等人平反

2019-05-30 13:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不法，行政院促轉會今日公告第4波刑事有罪判決撤銷名單，本次名單總共2006人，包含美麗島雜誌成員呂秀蓮、姚嘉文、陳菊、黃信介、施明德等人罪名。

促轉會指出，第4波名單有自由中國雜誌社成員雷震、馬之驌、傅正、劉子英等人，雷震的判決還遭到當時蔣介石總統直接裁示「刑期不得少於十年」。

促轉會表示，在戰後民主運動史上，自由中國雜誌社與美麗島雜誌社分別身處在不同年代，在主客觀環境上有所差異，但是兩者以類似模式，藉由特定知識社群的聚集，發行雜誌討論台灣政治，傳播民主理念。

並以雜誌社做為起點，繼而朝向組黨或政團的方式，試圖將民主理念付諸具體的政治實踐，從而受到當局的打壓，形成威權時期著名的政治案件。

促轉會提及，自由中國雜誌社在50年代，就敢以文章批評當局，1979年美麗島雜誌社成立時，台灣已經出現新一波民主浪潮，但群眾運動仍不容於當局，兩者路線因時代差異而有不同，但同樣表現對民主與人權追求的普世性。

促轉會強調，將在7月7日於喜來登大飯店以「跨世代見證」為主軸，為第3、4波撤銷名單上政治受難者舉辦公告儀式。

促轉會提及，儀式主軸包含多重意涵，目的也是多重的，一方面透過刑事有罪判決撤銷名單的展示，消除政治受難者及家屬長期背負的汙名，呈現受難家族多元生命記憶。

另一方面，也希望藉由儀式細節的安排與多則敘事的露出，偕同跨世代家族成員一同見證創傷歷史，並再次向社會大眾強調轉型正義集體工程的緊迫性及必要性。

此外，促轉會指出，第3與第4波名單中，有多位在國家人權博物館擔任導覽志工的前輩，如郭振純、陳新吉、陳欽生等，他們分別是50、60、70年代的政治受難者。前兩位直到臨終前，仍致力將當年歷史傳承給青年學生。

促轉會統計，本次依「促進轉型正義條例」第6條第3項第1款公告撤銷有1999人，另依據促轉條例第6條第3項第2款公告撤銷有7人，合計共2006人。

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