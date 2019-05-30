蔣介石害家破人亡 受難者家屬：還把他當民族英雄崇拜

2019-05-30 10:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為撫慰國家暴力帶給政治受難者及家屬的傷痛，行政院促轉會成立以來，派人投入政治創傷心理療癒的工作。據了解，在家訪過程中，有白色恐怖受難者家屬向促轉會反映，「蔣介石讓我們家破人亡，這個國家的人還把他當成民族英雄在崇拜。」

促轉條例規定，為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治合法性，及記取侵害人權事件歷史教訓，出現於公共建築或場所的紀念、緬懷威權統治者象徵，應予移除、改名，或其他方式處置。

據悉，促轉會在訪談受難者家屬K先生時問及，對蔣介石銅像的處理態度，他沒有告訴促轉會要不要拆銅像，他只平靜地說出「蔣介石讓我們家破人亡，這個國家的人還把他當成民族英雄在崇拜」兩句話。

政治受難者家屬、二二八關懷協會理事長潘信行也向促轉會表達，「我一輩子都在跟憂鬱對抗」；另一名二二八受難者家屬林女士也坦言，「我們這些家屬心理都有一個大洞，無法填補！」

促轉會委員表示，白色恐怖受難者家屬二代小丰在訪談時提及，「國民黨弄壞我爸，我爸又把我弄壞」，國民黨監控小丰的爸爸，爸爸監控著小丰，小時候晚上睡覺更被父親綑綁，爸爸甚至懷疑媽媽被特務人員吸收，警告孩子稱「媽媽會下毒」，煮的飯不准吃。

當促轉會委員以官方身分至家中做心理療癒，折磨受苦多年的小丰爸終於願意開口談過去經驗，雖然說了一堆沒有邏輯的話，促轉會人員只能在被拆成碎片的話，拼湊找出能理解脈絡。

被國家迫害過的小丰爸不斷提醒自己小孩，外面世界非常可怕，國民黨政權非常可怕，聽到促轉會要訪談，更突然激動說「真的想知道過去的事嗎？」更對知道後又能做什麼感到迷惘。

促轉會委員談及，去年11月24日選舉民進黨政府大敗後，許多政治受難者及家屬紛紛婉拒促轉會的約訪，表達國民黨又要回來的憂心，擔心現在政府所訪談的資料，之後會落入國民黨手中，當年被迫害的恐怖記憶，時時刻刻影響著他們生命。

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