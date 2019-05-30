綠營擬修「國安法」重懲共諜 國民黨團拒協商

2019-05-30 13:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會今排定協商民進黨立委林俊憲、劉世芳、王定宇等人提出的各版本「國家安全法」修正草案，修法重點包括提高「為敵發展組織罪」刑責、納入網路共諜行為、全面剝奪共諜退休俸等，不過因國民黨團拒收協商通知，也未派人出席，會議主席、民進黨立委洪宗熠宣布本案將直接送立法院院會處理。

據了解，今日排定協商的內容為「國安法」第5條之1條文修正草案及增訂第5條之2條文，包括民進黨立委林俊憲、劉世芳、王定宇及前立委、現任行政院副院長陳其邁均有提案。

其中，劉世芳版本將為敵發展組織罪的刑責從5年以下調整為3年以上、10年以下，並取消偵查或審判中自白可減刑的規定；王定宇版則是更進一步將外國與中國拆開，若是為外國發展組織且危害國安者，處1年以上、7年以下有期徒刑，若是為中國黨政軍機構發展組織，則可處3年以上、10年以下有期徒刑，而若是行為對國安或社會安定有危害，更可重處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

陳其邁版則是提案增訂「國安法」第5條之2，條文明定軍公教或公營機關人員，在現職（現役）或領受退休給與期間犯下洩漏國安機密或為敵發展組織罪，且被判刑確定，將喪失其退休給與，已支領者也應予以追繳，追繳期間以當事人「實行犯罪時」起算。

至於林俊憲版，也同樣將外國與中國拆開，若是為外國黨政軍機構刺探國安機密或發展組織，可處3年以上、10年以下有期徒刑或拘役，而替中國做這些行為者，則可處3年以上、15年以下有期徒刑或拘役。

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