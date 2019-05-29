就在明天！中部7縣市萬安演習 趴趴走最重罰15萬

2019-05-29 10:46

〔記者湯世名／彰化報導〕就在明天！今年中部七縣市萬安42號演習，即將於明天下午1點30分至2點在警報聲中展開，當天7縣市街道都將全面實施人、車管制及引導避難，警方呼籲這30分鐘內民眾應待在室內，嚴禁在大馬路上趴趴走，除了避免塞在半路上，未遵守演習相關規定將處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

中部地區萬安42號演習的實施縣市，包括彰化縣、台中市、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣與嘉義市等7個縣市。彰化縣警局指出，明天民眾於演習警報發放後，必須配合憲兵、警察、民防、義警人員交通管制與避難疏散措施，演習時間為30分鐘，這段時間內，汽、機車族都需配合操演停放路邊，民眾必須待在騎樓或室內， 嚴禁在大馬路上趴趴走。

高速公路部分，將於各交流道實施管制，准下不准上，行駛於高速公路的車輛不予管制可繼續行駛，惟下交流道後立即疏散避難。彰化縣警局呼籲，演習時請民眾及各機關、學校、團體、公司、廠場必須配合實施，如有不配合且經勸導不聽者，將以違反民防法第21條規定，並依同法第25條規定處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

彰化縣部分，軍方、警方與縣府官員視導路線包括有作為防空避難場所的彰安國中、中華電信彰化營運處、彰化女中等地。

今年較為特別的是，萬安演習是緊接在甫完成演習的漢光35號戰機國道起降演練之後，中部地區短短數日內接連有2個重大演習，歷年來罕見。

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