萬安42號演習今午2點結束 模擬校園遭戰災火警救護十分逼真

2019-05-28 14:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕萬安42號演習南部地區（高雄市、台南市及屏東縣）併金門地區今午2點結束，狀況模擬包括人車疏散、中鋼大樓員工避難、特教學生及災民安置，更模擬獅甲國小遭攻擊大火，消防人員搶救及傷患救護，演習逼真順暢，國防部海軍常次蕭維民中將宣布演習成功，肯定軍警消敎等單位的努力。

萬安42號演習自下午1點半警報響起，雖然總指揮官高雄市長韓國瑜因故未到場坐鎮，副市長洪東煒指揮聯合警消、學校和民間企業認真演練，馬上進行人車疏散及交通管制，飛彈空襲預警提早5秒內手機警示，萬安42號演習實施30分鐘的警報發放、人車疏散及交通管制。

高鐵、台鐵及捷運（含輕軌）各班次列車正常行駛，高雄機場、港口停泊的機、船均照常起降、靠離與行駛，下車（機、船）旅客應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

演習時高速公路採「准下不准上」，並於各交流道實施管制，行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難，警方也規劃在中鋼企業總部大樓、成功特殊教育學校、獅甲國小實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練，演習順利且逼真，下午2點解除警報，恢復正常作息和工作。

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