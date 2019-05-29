只顧選總統？韓國瑜缺席萬安演習 他要韓交代行蹤

2019-05-29 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕萬安42號南部場演習28日下午登場，但總指揮官高雄市長韓國瑜卻未到場、由副市長洪東煒指揮；韓國瑜事後指出，原先規劃就是由洪副市長督導，事情要按照分層負責。但韓就任後首次演習就缺席，也引發不少質疑，台師大政研所教授范世平就認為，韓國瑜應交代這30分鐘人在哪裡。

萬安42號演習28日輪到南部地區（台南、高雄、屏東、金門），但身兼高雄市總指揮的韓國瑜卻因故未到場坐鎮，改由副市長洪東煒指揮；臉書「打馬悍將」也分享韓國瑜在美批評國軍缺乏軍法的「太監說」文章，怒批「最沒軍紀的，就是韓國瑜自己」。

對此，范世平28日晚間在三立《鄭．知道了》表示，這次的萬安演習還包含其他縣市，不是只有高雄市，身為這樣跨區域、跨縣市演習的指揮官應該是個很大的榮耀，沒想到韓國瑜卻缺席。

范世平質疑，韓國瑜有個如此重要的工作，不懂他為何沒理由不去，「你這半個小時你在忙什麼，其實就只有半個小時，又不是叫你去扛沙包，又不是要你去扛什麼救火器材。」范世平認為，韓國瑜應該要交代他這30分鐘到底去了哪裡。

為何韓國瑜沒出席？高雄市政府則說明，市府由承辦機關兵役處簽呈公文，並依過往慣例，由該業務督導副市長出席；去年是楊明州副市長（時任）、前年則是許銘春副市長出席並擔任總指揮官，強調韓市長是依循往例，並未因故不出席。

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